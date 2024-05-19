Аварійна посадка гелікоптера з президентом Ірану: існує висока ймовірність поранених

Через несприятливі погодні умови групам допомоги важко дістатися до місця «аварії».

Джерело фото: ukrinform

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раісі, зазнав «жорсткої посадки» поблизу міста Джольфа, розташованого на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді повідомив місцевим ЗМІ, що «16 груп допомоги рухаються до цього району, але через туман і погану погоду може знадобитися деякий час, щоб дістатися до місця аварії».

Іранське агентство IRIB повідомило, що зростають побоювання, що інцидент є «серйозним» і що «існує висока ймовірність поранень».

З моменту інциденту вже минуло понад дві з половиною години.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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