Практика судів
  1. У світі

Аварійна посадка гелікоптера з президентом Ірану: існує висока ймовірність поранених

17:55, 19 травня 2024
Через несприятливі погодні умови групам допомоги важко дістатися до місця «аварії».
Аварійна посадка гелікоптера з президентом Ірану: існує висока ймовірність поранених
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раісі, зазнав «жорсткої посадки» поблизу міста Джольфа, розташованого на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді повідомив місцевим ЗМІ, що «16 груп допомоги рухаються до цього району, але через туман і погану погоду може знадобитися деякий час, щоб дістатися до місця аварії».

Іранське агентство IRIB  повідомило, що зростають побоювання, що інцидент є «серйозним» і що «існує висока ймовірність поранень».

З моменту інциденту вже минуло понад дві з половиною години.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухилення від мобілізації викликає значний суспільний резонанс, тому застосування звільнення від відбування покарання не сприятиме його меті – ВС погодився з думкою апеляційного суду

При визначенні покарання судам необхідно враховувати, що злочин стосовно ухилення від мобілізації викликає значний суспільний резонанс.

Ржищевський прецедент: Вища рада правосуддя закликала суди розібратися, що відбувається зі справами, які стосуються питань набуття громадянства України

У Раді правосуддя хочуть здійснити масштабну ревізію справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення та які стосувалися питань, пов’язаних із набуттям громадянства України, але поки ще невідомо, наскільки швидко вдасться це зробити.

Верховний Суд: встановлене рішенням Комітету ООН з прав людини порушення Міжнародного пакту не є підставою для перегляду вироку суду за нововиявленими обставинами

Також не є підставою для перегляду вироку суду за нововиявленими обставинами відсутність автоматичного компенсаторного механізму в національному законодавстві України – Верховний Суд.

Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок

Оновленим Положенням про ТЦК передбачено, що ТЦК будуть здійснювати контроль за проведенням в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування військового обліку та бронювання.

Прокурор надав доручення слідчому вручити особі підозру, що не було оформлено у формі постанови – Верховний Суд пояснив, коли це є правомірним

Суди першої та апеляційної інстанції вказували, що особа не набула статусу підозрюваного у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді