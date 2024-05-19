Гелікоптер із президентом Ірану здійснив «жорстку» посадку

Гелікоптер президента Ірану зазнав аварії під час подорожі провінцією Східний Азербайджан.

Джерело фото: The Yeshiva World

Гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раісі, зазнав «жорсткої посадки» у неділю, 19 травня, поблизу міста Джольфа, розташованого на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана. Про це повідомило державне телебачення Ірану, не уточнюючи подробиць інциденту, пише abcnews.

За даними державного телебачення, рятувальники намагалися дістатися до місця події, але їм заважали погані погодні умови, зокрема сильний дощ і невеликий вітер.

Раісі подорожував провінцією Східний Азербайджан. Незадовго до аварії Ебрагім Раісі зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на азербайджано-іранському кордоні, після чого вирушив у складі колони з кількох гелікоптерів. Два інші гелікоптери з колони успішно дісталися до місця призначення.

Раісі перебував в Азербайджані вранці в неділю, де разом з Алієвим урочисто відкривав нову дамбу на річці Арас — третю, побудовану спільно обома країнами.

Зазначається, що Іран використовує різні вертольоти, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. Військовий авіаційний флот країни здебільшого складається з техніки, що використовується ще з часів до Ісламської революції 1979 року.

63-річного Раісі називають прихильником жорсткої лінії в системі влади Ірану. Він раніше обіймав посаду міністра юстиції і вважається протеже верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, і може стати його наступником.

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