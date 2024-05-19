Вертолет с президентом Ирана совершил «жесткую» посадку

Вертолет президента Ирана потерпел крушение во время путешествия по провинции Восточный Азербайджан.

Источник фото: The Yeshiva World

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси, потерпел «жесткую посадку» в воскресенье, 19 мая, вблизи города Джольфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана, не уточняя подробностей инцидента, пишет abcnews.

По данным государственного телевидения, спасатели пытались добраться до места происшествия, но им мешали плохие погодные условия, в частности сильный дождь и небольшой ветер.

Раиси путешествовал по провинции Восточный Азербайджан. Незадолго до аварии Эбрагим Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на азербайджано-иранской границе, после чего отправился в составе колонны из нескольких вертолетов. Два других вертолета из колонны успешно добрались до места назначения.

Раиси находился в Азербайджане утром в воскресенье, где вместе с Алиевым торжественно открывал новую дамбу на реке Арас - третью, построенную совместно обеими странами.

Отмечается, что Иран использует различные вертолеты, но международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Военный авиационный флот страны в основном состоит из техники, используемой еще со времен до Исламской революции 1979 года.

63-летнего Раиси называют сторонником жесткой линии в системе власти Ирана. Он ранее занимал должность министра юстиции и считается протеже верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и может стать его преемником.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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