россия обстреляла кладбище и футбольное поле в Харькове

Враг совершил атаку по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

Источник фото: slovoidilo.ua

Российские войска продолжают наносить удары по Харькову и его окрестностям. Как сообщалось ранее, враг нанес ракетный удар «Искандерами» по базе отдыха в Малоданиловской общине Харьковской области, в результате которого 5 погибших и 16 раненых. Кроме того, враг атаковал кладбище и футбольное поле в Шевченковском районе города. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. Излишне же говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?», - отметил Терехов.

Синегубов уточнил, что атака была осуществлена управляемыми авиационными бомбами (КАБ). «Произошло попадание в землю возле футбольного поля. Рядом никакой военной инфраструктуры», - добавил он.

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