Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію, – Зеленський про російський обстріл бази відпочинку

Унаслідок ракетного удару по базі відпочинку на Харківщині 5 загиблих, 16 поранених.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетного удару «Іскандерами» по базі відпочинку в Малоданилівській громаді Харківської області. Він висловив співчуття родинам загиблих.

«Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — написав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності подолання «дефіциту політичної волі лідерів» для зупинення російського терору. Він зазначив, що два комплекси Patriot для Харкова могли б кардинально змінити ситуацію, а системи ППО для інших міст та достатня підтримка для українських військових на передовій забезпечать поразку російського терору.

«Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору», – сказав Зеленський.

Зеленський також подякував усім лідерам і державам, які рішуче діють, щоб наблизити справедливе завершення війни та притягнення терористів до відповідальності.

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