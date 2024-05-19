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Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию, – Зеленский о российском обстреле базы отдыха

16:25, 19 мая 2024
В результате ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области 5 погибших, 16 раненых.
Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию, – Зеленский о российском обстреле базы отдыха
Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара «Искандерами» по базе отдыха в Малоданиловской громаде Харьковской области. Он выразил соболезнования семьям погибших.

«Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять - погибли. Мои соболезнования родным и близким», - написал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость преодоления «дефицита политической воли лидеров» для остановки российского террора. Он отметил, что два комплекса Patriot для Харькова могли бы кардинально изменить ситуацию, а системы ПВО для других городов и достаточная поддержка для украинских военных на передовой обеспечат поражение российского террора.

«Мир может остановить российский террор - и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два «Петриоты» для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора", - сказал Зеленский.

Зеленский также поблагодарил всех лидеров и государства, которые решительно действуют, чтобы приблизить справедливое завершение войны и привлечения террористов к ответственности.

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