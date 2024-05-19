В Черкасской области хирург не обследовал пациента перед операцией и не назначил достаточную терапию после нее, что привело к смерти: врачу сообщили о подозрении

Врач-хирург сообщил о подозрении по факту ненадлежащего выполнения им своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного.

В Черкасской области врач-хирург сообщил о подозрении по факту ненадлежащего выполнения им своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Установлено, что в марте 2024 60-летний мужчина поступил в стационарное отделение местной больницы для проведения оперативного вмешательства по поводу удаления желчного пузыря и лечения.

Не проведя предварительное обследование, которое позволило бы объективно оценить симптомы заболевания, хирург провел оперативное вмешательство.

В послеоперационный период врач не направил пациента на исследование и назначил недостаточную антибактериальную терапию, что привело к смерти.

Следственные действия продолжаются.

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