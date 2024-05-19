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На Черкащині хірург не обстежив пацієнта перед операцією та не призначив достатню терапію після неї, що привело до смерті: лікарю повідомили про підозру

23:59, 19 травня 2024
Лікарю-хірургу повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.
На Черкащині хірург не обстежив пацієнта перед операцією та не призначив достатню терапію після неї, що привело до смерті: лікарю повідомили про підозру
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На Черкащині лікарю-хірургу повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Встановлено, що у березні 2024 року 60-річний чоловік поступив у стаціонарне відділення місцевої лікарні для проведення оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура та лікування.

Не провівши попереднього обстеження, яке б дало змогу об’єктивно оцінити симптоми захворювання, хірург провів оперативне втручання.

У післяопераційний період лікар не направив пацієнта на дослідження та призначив недостатню антибактеріальну терапію, що призвело до смерті.

Слідчі дії тривають.

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