росія обстріляла кладовище та футбольне поле у Харкові

Ворог здійснив атаку по Харкову керованими авіаційними бомбами.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Російські війська продовжують завдавати ударів по Харкову та його околицях. Як повідомлялося раніше, ворог завдав ракетного удару «Іскандерами» по базі відпочинку в Малоданилівській громаді Харківської області, в результаті якого 5 загиблих та 16 поранених. Крім того, ворог атакував кладовище та футбольне поле у Шевченківському районі міста. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга — в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?», — зазначив Терехов.

Синєгубов уточнив, що атака була здійснена керованими авіаційними бомбами (КАБ). «Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури», — додав він.

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