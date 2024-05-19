Аварийная посадка вертолета с президентом Ирана: существует высокая вероятность раненых

Из-за неблагоприятных погодных условий группам помощи трудно добраться до места «аварии».

Источник фото: ukrinform

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси, потерпел «жесткую посадку» вблизи города Джольфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди сообщил местным СМИ, что «16 групп помощи движутся к этому району, но из-за тумана и плохой погоды может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до места аварии».

Иранское агентство IRIB сообщило, что растут опасения, что инцидент является «серьезным» и что «существует высокая вероятность ранений».

С момента инцидента уже прошло более двух с половиной часов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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