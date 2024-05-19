Будут ли изымать на нужды ВСУ автомобиль, если он единственный у владельца, – рассказали в Минобороны

Уточнение Минобороны: в случае отсутствия права собственности на другие авто, транспортное средство не подлежит передаче ВСУ.

Источник фото: GettyImages

В Министерстве обороны Украины уточнили, что если у гражданина страны есть только одно транспортное средство, то это средство не подлежит передаче Вооруженным силам Украины или другим военным формированиям. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

«Не подлежит передаче Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства», - отметил Лазуткин.

По его словам, выполнение военно-транспортной обязанности будет осуществляться при условии возможности привлечения автомобилей и специальной техники, принадлежащей центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам.

Ранее в Минобороны отмечалось, что возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое , в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД.

Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Также в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд. Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Добавим, представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что в Украине во время военного положения могут изымать авто у граждан, но отбирать легковушки для нужд армии не будут, ведь это касается только специфических транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.