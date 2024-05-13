У Міноборони роз’яснили, як відбуватиметься мобілізація автомобілів на потреби армії

ТЦК, СБУ та інші спецслужби можуть вилучати в українців особистий транспорт на підставі рішень місцевої влади.

У Міністерстві оборони роз’яснили особливості військово-транспортного обов’язку. Речник міністерства, старший лейтенант Дмитро Лазуткін у тижневому огляді розповів, як відбуватиметься мобілізація транспортних засобів.

За його словами, залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

«Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними та технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка», - розповів речник Міноборони.

Також він зазначив, що повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

«Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюється на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби», - додав Лазуткін.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС.

Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. Також до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вводиться нове поняття – частковий наряд. Відповідно встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді.

Додамо, представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський зазначив, що в Україні під час воєнного стану можуть вилучати авто у громадян, але відбирати легковики для потреб армії не будуть, адже це стосується лише специфічних транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.