З Тиси витягли тіло чоловіка у гідрокостюмі

Прикордонники зафіксували 29 випадків загибелі при перетині кордону через Тису.

Джерело фото: Держприкордонслужба України

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією річки. Після вилучення тіла на берег, поліція була повідомлена про подію. З'ясувалося, що загиблий – 42-річний мешканець Закарпаття. Про це інформує Держприкордонслужба України.

Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону через Тису. Прикордонна служба закликає громадян не ризикувати своїм здоров'ям та життям, дбати про свою безпеку та відмовлятися від небезпечних спроб перетину кордону.

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