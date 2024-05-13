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З Тиси витягли тіло чоловіка у гідрокостюмі

11:48, 13 травня 2024
Прикордонники зафіксували 29 випадків загибелі при перетині кордону через Тису.
З Тиси витягли тіло чоловіка у гідрокостюмі
Джерело фото: Держприкордонслужба України
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На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією річки. Після вилучення тіла на берег, поліція була повідомлена про подію. З'ясувалося, що загиблий – 42-річний мешканець Закарпаття. Про це інформує Держприкордонслужба України.

Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону через Тису. Прикордонна служба закликає громадян не ризикувати своїм здоров'ям та життям, дбати про свою безпеку та відмовлятися від небезпечних спроб перетину кордону.

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