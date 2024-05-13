Из Тисы вытащили тело мужчины в гидрокостюме

Пограничники зафиксировали 29 случаев гибели при пересечении границы через Тису.

Источник фото: Госпогранслужба Украины

На границе с Венгрией пограничники обнаружили тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением реки. После изъятия тела на берег, полиция была уведомлена о происшествии. Выяснилось, что погибший - 42-летний житель Закарпатья. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

Это уже 29-ый трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы через Тису. Пограничная служба призывает граждан не рисковать своим здоровьем и жизнью, заботиться о своей безопасности и отказываться от опасных попыток пересечения границы.

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