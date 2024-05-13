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СБУ задержала российского агента, собиравшего разведданные о военных объектах в Ровно

19:21, 13 мая 2024
Фигуранта задержали «на горячем», когда он проводил разведку вблизи украинских защитников.
СБУ задержала российского агента, собиравшего разведданные о военных объектах в Ровно
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Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего ракетные удары по Ровенской области.

По данным СБУ, мужчина, находясь за рулем собственного авто, объезжал город и одновременно фиксировал на камеру мобильного телефона возможные локации Сил обороны.

Таким образом, фигурант надеялся разведать места расположения потенциальных целей, в том числе военных госпиталей.

Злоумышленника задержали «на горячем», когда он проводил разведку вблизи украинских защитников.

В автомобиле задержанного изъят гаджет, на который он скрыто снимал военные объекты Сил обороны.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался уроженец временно захваченного Крыма. Он уже долгое время жил в Ровно, где занимался международными перевозками коммерческих грузов.

До начала полномасштабной войны мужчина регулярно посещал украинский полуостров, где остались его родственники. Во время одной из таких поездок фигуранта завербовала сотрудница оккупационного управления фсб в Крыму и г. Севастополь.

После 24 февраля 2022 г. она дистанционно «активировала» своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Кроме наведения российских ракет на территорию Ровенщины, он также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой ВСУ по автотрассам западного региона.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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