Как получить идентификационный номер для ребенка: разъяснение

Документ предоставляется в течение трех рабочих дней со дня обращения одного из родителей в контролирующий орган.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, как получить идентификационный номер для ребенка.

Так, учетная карточка физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР малолетнего лица (до 14 лет) представляется одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя), содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства (при наличии), гражданство). Если в документе, удостоверяющем личность одного из родителей, отсутствует информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства/пребывания необходимо предъявить выписку из реестра территориального общества.

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (далее – ГРФЛ) малолетнего лица, выдается одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя).

Документ, удостоверяющий регистрацию в ГРФЛ, предоставляется в течение трех рабочих дней со дня обращения одного из родителей в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства) или в любой контролирующий орган.

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