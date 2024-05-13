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Як отримати ідентифікаційний номер для дитини: роз’яснення

11:12, 13 травня 2024
Документ надається протягом трьох робочих днів з дня звернення одного із батьків до контролюючого органу.
Як отримати ідентифікаційний номер для дитини: роз’яснення
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, як отримати ідентифікаційний номер для дитини. 

Так, облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР малолітньої особи (до 14 років) подається одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство). Якщо в документі, що посвідчує особу одного із батьків, відсутня інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування необхідно пред’явити витяг з реєстру територіальної громади.

Документ, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) малолітньої особи, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Документ, який засвідчує реєстрацію у ДРФО, надається протягом трьох робочих днів з дня звернення одного із батьків до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу.

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