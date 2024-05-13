У Києві затримали наркоторговця з 236 пакунками психотропів

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 10 років.

Джерело фото: поліція Києва

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який займався збутом психотропів на території Солом’янського району. За інформацією прес-служби поліції, правоохоронці виявили у зловмисника 86 пакунків з психотропною речовиною «Альфа-PVP», а під час обшуку за місцем його проживання – ще 150 готових до збуту згортків із забороненими речовинами. Тепер чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Києва.

Відпрацьовуючи територію Солом’янського району, співробітники сектору кримінальної поліції помітили підозрілого 33-річного місцевого мешканця. Під час перевірки правоохоронці виявили у нього пакунки з забороненими речовинами, внаслідок чого на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Слідчі вилучили у порушника 86 згортків з психотропною речовиною «Альфа-PVP», а під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання – ще 150 готових до збуту згортків із психотропом. Крім того, правоохоронці встановили місце, де зловмисник вже встиг зробити «закладки», звідки вилучили ще 15 пакунків з «Альфа-PVP».

Все вилучене було направлено на проведення експертного дослідження, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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