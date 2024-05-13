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В Киеве задержали наркоторговца с 236 пакетами психотропов

10:55, 13 мая 2024
Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.
В Киеве задержали наркоторговца с 236 пакетами психотропов
Источник фото: полиция Киева
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Столичные полицейские задержали мужчину, который занимался сбытом психотропов на территории Соломенского района. По информации пресс-службы полиции, правоохранители обнаружили у злоумышленника 86 пакетов с психотропным веществом «Альфа-PVP», а во время обыска по месту его жительства - еще 150 готовых к сбыту свертков с запрещенными веществами. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Киева.

Отрабатывая территорию Соломенского района, сотрудники сектора криминальной полиции заметили подозрительного 33-летнего местного жителя. Во время проверки правоохранители обнаружили у него пакеты с запрещенными веществами, в результате чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Следователи изъяли у нарушителя 86 свертков с психотропным веществом «Альфа-PVP», а во время санкционированного обыска по месту его жительства - еще 150 готовых к сбыту свертков с психотропом. Кроме того, правоохранители установили место, где злоумышленник уже успел сделать «закладки», откуда изъяли еще 15 пакетов с «Альфа-PVP».

Все изъятое было направлено на проведение экспертного исследования, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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