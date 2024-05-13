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СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про військові об’єкти у Рівному

19:21, 13 травня 2024
Фігуранта затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.
СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про військові об’єкти у Рівному
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Служба безпеки України затримала російського агента, який готував ракетні удари по Рівненській області.

За даними СБУ, чоловік, перебуваючи за кермом власного авто, об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони.

У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.

В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного «управління фсб в Криму та м. Севастополь».

Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно «активувала» свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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