В Минобороны разъяснили, как будет происходить мобилизация автомобилей на нужды армии

ТЦК, СБУ и другие спецслужбы могут изымать у украинцев личный транспорт на основании решений местных властей.

В Министерстве обороны разъяснили особенности военно-транспортного долга. Спикер министерства, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в недельном смотре рассказал, как будет происходить мобилизация транспортных средств.

По его словам, привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

«Военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе водными и техникой. Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника», - рассказал представитель Минобороны.

Также он отметил, что возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

«Прием передачи транспортных средств, привлеченных во время мобилизации и их возврат после объявления демобилизации, осуществляется на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства», – добавил Лазуткин.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое , в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД.

Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Также в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд. Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Добавим, представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что в Украине во время военного положения могут изымать авто у граждан, но отбирать легковушки для нужд армии не будут, ведь это касается только специфических транспортных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.