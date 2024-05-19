TikTok запускает новую функцию для видео, чем будет конкурировать с YouTube

Возможность загружать видео продолжительностью до 60 минут делает TikTok еще большим конкурентом YouTube.

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Социальная сеть TikTok ввела новую возможность для ограниченной группы пользователей на некоторых рынках: теперь они могут загружать видео продолжительностью до 60 минут. Об этом сообщает TechCrunch.

Это шаг станет отходом от первоначального формата TikTok, который позволял пользователям загружать только 15-секундные видео. В течение последних нескольких лет платформа постепенно увеличивала этот лимит, реагируя на потребности и требования своей аудитории. Хотя TikTok стал популярным благодаря коротким видео, такие нововведения дадут приложению посоревноваться с YouTube, где контент обычно имеет большую продолжительность.

По словам представителей TikTok, новое ограниченное время позволяет создателям экспериментировать с новыми форматами контента, такими как кулинарные уроки, мастер-классы в бьюти-индустрии, учебные материалы и комедийные скетчи. Расширенный временной лимит может также открыть двери для публикации полных эпизодов телешоу на платформе.

TikTok надеется привлечь создателей, которые обычно публикуют свой контент на YouTube, и сделать их переход на платформу более благоприятным.

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