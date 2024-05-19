TikTok запускає нову функцію для відео, чим конкуруватиме з YouTube

Можливість завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин робить TikTok ще більшим конкурентом YouTube.

Джерело фото: New Style

Соціальна мережа TikTok запровадила нову можливість для обмеженої групи користувачів на деяких ринках: тепер вони можуть завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин. Про це повідомляє TechCrunch.

Це крок стане відходом від початкового формату TikTok, який дозволяв користувачам завантажувати лише 15-секундні відео. Протягом останніх кількох років платформа поступово збільшувала цей ліміт, реагуючи на потреби та вимоги своєї аудиторії. Хоча TikTok став популярним завдяки коротким відео, такі нововведення дадуть застосунку позмагатися з YouTube, де контент зазвичай має більшу тривалість.

За словами представників TikTok, новий обмежений час дозволяє творцям експериментувати з новими форматами контенту, такими як кулінарні уроки, майстер-класи в бьюті-індустрії, навчальні матеріали та комедійні скетчі. Розширений часовий ліміт може також відкрити двері для публікації повних епізодів телешоу на платформі.

TikTok сподівається привернути творців, які зазвичай публікують свій контент на YouTube, і зробити їхній перехід на платформу більш сприятливим.

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