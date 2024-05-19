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Чи вилучатимуть на потреби ЗСУ автомобіль, якщо він єдиний у власника, – розповіли в Міноборони

17:37, 19 травня 2024
Уточнення Міноборони: у разі відсутності права власності на інші авто, транспортний засіб не підлягає передачі ЗСУ.
Чи вилучатимуть на потреби ЗСУ автомобіль, якщо він єдиний у власника, – розповіли в Міноборони
Джерело фото: GettyImages
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У Міністерстві оборони України уточнили, що якщо у громадянина країни є лише один транспортний засіб, то цей засіб не підлягає передачі Збройним силам України чи іншим військовим формуванням. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

«Не підлягає передачі Збройним силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби», - зазначив Лазуткін.

За його словами, виконання військово-транспортного обов'язку буде здійснюватися за умови можливості залучення автомобілів та спеціальної техніки, що належить центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам.

Раніше в Мінооборони зазначалося, що повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС.

Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. Також до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вводиться нове поняття – частковий наряд. Відповідно встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді.

Додамо, представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський зазначив, що в Україні під час воєнного стану можуть вилучати авто у громадян, але відбирати легковики для потреб армії не будуть, адже це стосується лише специфічних транспортних засобів.  

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