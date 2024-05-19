В Деснянском районе столицы за утро произошли два пожара

В Деснянском районе горел строительный мусор на открытой территории и гараж частной усадьбы.

Источник фото: kyiv.dsns.gov.ua

В воскресенье, 19 мая, в Деснянском районе Киева произошли два пожара. К счастью, обошлось без жертв, причины и обстоятельства возникновения пожаров будут устанавливать правоохранители. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Первый пожар произошел в 09:50 на улице Макаренко, с. Троещина. Огонь возник в гараже, а затем распространился на припаркованные рядом автомобили. Пожарным удалось локализовать возгорание в 10:17 на площади 50 квадратных метров, а в 10:32 пожар был полностью ликвидирован. Для тушения остатков огня использовалась пожарная техника, а также работали 11 спасателей. Во время пожара они также эвакуировали два газовых баллона и оказали помощь мужчине 1968 года рождения с ожогами верхних конечностей. Мужчина отказался от госпитализации.

Второй пожар произошел в 10:55 на переулке Карельском. Здесь загорелся строительный мусор. Пожарным удалось локализовать пожар уже в 11:14 на площади 5 квадратных метров, а в 11:18 он был ликвидирован. На месте работали также две единицы пожарной техники и 11 спасателей. В этом инциденте жертв и пострадавших не зафиксировано.

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