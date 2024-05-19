В Деснянському районі столиці за ранок сталися дві пожежі

В Деснянському районі горіло будівельне сміття на відкритій території та гараж приватної садиби.

Джерело фото: kyiv.dsns.gov.ua

У неділю, 19 травня, в Деснянському районі Києва сталися дві пожежі. На щастя, обійшлося без жертв, причини та обставини виникнення пожеж встановлюватимуть правоохоронці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Перша пожежа сталася о 09:50 на вулиці Макаренка, с. Троєщина. Вогонь виник у гаражі, а потім розповсюдився на припарковані поруч автомобілі. Вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння о 10:17 на площі 50 квадратних метрів, а о 10:32 пожежу було повністю ліквідовано. Для гасіння залишків вогню використовувалася пожежна техніка, а також працювали 11 рятувальників. Під час пожежі вони також евакуювали два газові балони та надали допомогу чоловікові 1968 року народження з опіками верхніх кінцівок. Чоловік відмовився від госпіталізації.

Друга пожежа відбулася о 10:55 на провулку Карельському. Тут загорілося будівельне сміття. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу вже о 11:14 на площі 5 квадратних метрів, а о 11:18 вона була ліквідована. На місці працювали також дві одиниці пожежної техніки та 11 рятувальників. У цьому інциденті жертв та постраждалих не зафіксовано.

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