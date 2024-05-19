«Теплих слів недостатньо»: Британія передасть Україні 100 ракет для ППО

Протягом двох місяців Україна отримає від Великої Британії 100 ракет для ППО, а також бронетехніку та військовий одяг.

Джерело фото: volynnews.com

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про передачу Україні 80 ракет для протиповітряної оборони з початку травня, інші 20 будуть відправлені до початку червня. Про це він розповів в інтерв'ю для Sun.

Про це він заявив на фоні наступу російських військ у Харківській області, що викликало серйозну тривогу в Британії. Крім ракет для протиповітряної оборони, Велика Британія також надіслала Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking і понад 4000 одиниць військового обмундирування.

Шаппс наголосив на необхідності допомоги інших країн для забезпечення безпеки України в умовах загострення ситуації.

«Теплих слів недостатньо. Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна активізуватися і надати все, що може, якнайшвидше, щоб забезпечити українським Збройним силам можливість відбити незаконне вторгнення», - підкреслив він.

Велика Британія також збільшила обсяг своєї допомоги Україні до 3 мільярдів фунтів стерлінгів цього року, включаючи запаси зенітно-ракетних комплексів, броньованих машин і військового обмундирування.

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