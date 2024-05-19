Ф'юрі разом із сім’єю хоче приїхати в Україну, щоб провести вікенд з родиною Усика

Ф'юрі також запросив Усика із сім’єю до Британії.

Після бою Тайсон Ф'юрі зпропонував Олександру Усику провести час разом як у Великій Британії, так і в Україні. Цей момент зафіксовано на відео, яке шириться в Instagram.

«Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі … Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести вікенд з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною», – сказав Ф'юрі, звертаючись до Усика.

У свою чергу, Усик відповів позитивно: «Без проблем, друже».

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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