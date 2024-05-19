Фьюри вместе с семьей хочет приехать в Украину, чтобы провести уикенд с семьей Усика

Фьюри также пригласил Усика с семьей в Британию.

После боя Тайсон Фьюри предложил Александру Усику провести время вместе как в Великобритании, так и в Украине. Этот момент зафиксирован на видео, которое распространяется в Instagram.

«Ты сильный человек, ты очень добрый человек, мой брат во Христе... Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести уикенд с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной», - сказал Фьюри, обращаясь к Усику.

В свою очередь, Усик ответил положительно: «Без проблем, друг».

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.