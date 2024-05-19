Усик відправився до лікарні після бою з Ф'юрі: була підозра на перелом щелепи

Українець відправився до лікарні за рекомендацією лікарів.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик після переможного бою з британським боксером Тайсоном Ф'юрі змушений був відправитись до лікарні через підозру на перелом щелепи. Про це повідомляє Seconds Out.

Через свій візит до лікарні Усик не був присутній на пресконференції, яка відбулась після бою. Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, Усик відправився у лікарню за рекомендацією лікарів.

Пізніше Усик все ж приїхав на пресконференцію та був там разом із Красюком. Під час спілкування з журналістами на обличчі українця були помітні гематоми, отримані після ударів від Тайсона.

Як повідомлялося, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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