Усик отправился в больницу после боя с Фьюри: было подозрение на перелом челюсти

Украинец отправился в больницу по рекомендации врачей.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победного боя с британским боксером Тайсоном Фьюри вынужден был отправиться в больницу из-за подозрения на перелом челюсти. Об этом сообщает Seconds Out.

Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции. Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.

Промоутер Александр Красюк прокомментировал информацию о возможном переломе челюсти у нового абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика.

«Надо было провести проверку челюсти. Ничего прямо такого, но процедуру нужно было выполнить. Однако речь о переломе челюсти не идет. Ничего нового, это старое, у Усика уже долгое время», – пояснил Красюк.

Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком. При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после ударов от Тайсона.

Как сообщалось, Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

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