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«Теплых слов недостаточно»: Британия передаст Украине 100 ракет для ПВО

19:07, 19 мая 2024
В течение двух месяцев Украина получит от Великобритании 100 ракет для ПВО, а также бронетехнику и военную одежду.
«Теплых слов недостаточно»: Британия передаст Украине 100 ракет для ПВО
Источник фото: volynnews.com
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о передаче Украине 80 ракет для противовоздушной обороны с начала мая, остальные 20 будут отправлены до начала июня. Об этом он рассказал в интервью для Sun.

Об этом он заявил на фоне наступления российских войск в Харьковской области, что вызвало серьезную тревогу в Британии. Кроме ракет для противовоздушной обороны, Великобритания также направила Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и более 4000 единиц военного обмундирования.

Шаппс отметил необходимость помощи других стран для обеспечения безопасности Украины в условиях обострения ситуации.

«Теплых слов недостаточно. Каждая нация, которая ценит свою свободу, должна активизироваться и предоставить все, что может, как можно быстрее, чтобы обеспечить украинским Вооруженным силам возможность отразить незаконное вторжение», - подчеркнул он.

Великобритания также увеличила объем своей помощи Украине до 3 миллиардов фунтов стерлингов в этом году, включая запасы зенитно-ракетных комплексов, бронированных машин и военного обмундирования.

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