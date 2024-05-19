«Теплых слов недостаточно»: Британия передаст Украине 100 ракет для ПВО

В течение двух месяцев Украина получит от Великобритании 100 ракет для ПВО, а также бронетехнику и военную одежду.

Источник фото: volynnews.com

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о передаче Украине 80 ракет для противовоздушной обороны с начала мая, остальные 20 будут отправлены до начала июня. Об этом он рассказал в интервью для Sun.

Об этом он заявил на фоне наступления российских войск в Харьковской области, что вызвало серьезную тревогу в Британии. Кроме ракет для противовоздушной обороны, Великобритания также направила Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и более 4000 единиц военного обмундирования.

Шаппс отметил необходимость помощи других стран для обеспечения безопасности Украины в условиях обострения ситуации.

«Теплых слов недостаточно. Каждая нация, которая ценит свою свободу, должна активизироваться и предоставить все, что может, как можно быстрее, чтобы обеспечить украинским Вооруженным силам возможность отразить незаконное вторжение», - подчеркнул он.

Великобритания также увеличила объем своей помощи Украине до 3 миллиардов фунтов стерлингов в этом году, включая запасы зенитно-ракетных комплексов, бронированных машин и военного обмундирования.

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