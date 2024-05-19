Поисковые группы нашли разбитый вертолет, на борту которого должен был быть президент Ирана

Поисковые работы осложнили неблагоприятные погодные условия.

Разбитый вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан нашли поисковые группы, - сообщает Гостелевидение, пишет The Guardian.

Пока нет подробностей о состоянии тех, кто находится на борту, еще нет обновлений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных дел разбился в воскресенье, когда он пересекал горную местность в сильном тумане, возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, авария произошла во время возвращения из визита к границе с Азербайджаном в сильном тумане. Плохие погодные условия значительно осложнили спасательные работы, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Государственное телевидение Ирана отказалось от обычных программ, чтобы показать молитвы за президента по всей стране и прямые трансляции усилий спасателей, которые искали вертолет в горах.

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