Практика судов
  1. В Украине

Ветераны и военные могут бесплатно получить медицинские услуги в некоторых частных больницах

21:49, 19 мая 2024
Нацслужба здоровья Украины заключила договоры с частными больницами для ветеранов и военнослужащих.
Ветераны и военные могут бесплатно получить медицинские услуги в некоторых частных больницах
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны и украинские военные теперь имеют возможность воспользоваться бесплатными медицинскими услугами в частных больницах, с которыми Национальная служба здоровья Украины заключила договоры. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Ветераны и военнослужащие могут получить в частных медицинских учреждениях широкий спектр услуг, включая консультацию семейного врача или терапевта, лечение или реабилитацию в стационаре, проведение операций, психологическую поддержку и другие медицинские услуги.

Для получения таких услуг в соответствующей больнице должен быть заключен договор с Национальной службой здоровья Украины по соответствующему пакету. Например, если пациенту нужна хирургическая операция, он может обратиться в медицинское учреждение, имеющее соглашение с Нацслужбой здоровья по пакету «Хирургические операции», рассказали от представителей территориального центра комплектования.

Все медицинские услуги, предоставленные в рамках этого пакета, являются бесплатными для ветеранов и военнослужащих, оплату за них осуществляет государство через Национальную службу здоровья. Подробную информацию о больницах, которые имеют соглашения с НСЗУ, можно найти на сайте.

Более подробную консультацию могут предоставить в контакт-центре Национальной службы здоровья по номеру 16-77, рабочее время которого с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

ТЦК оштрафовал женщину-«кадровика» Госстата на 5100 грн за то, что она не обеспечила явку работника

Главный специалист по отбору персонала Государственной службы статистики не смогла доставить работника Госстата в ТЦК и получила штраф 5100 грн от ТЦК – что решил суд.

Уклонение от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс, поэтому применение освобождения от отбывания наказания не будет способствовать его цели – ВС согласился с мнением апелляционного суда

При определении наказания судам необходимо учитывать, что преступление по уклонению от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс.

Ржищевский прецедент: Высший совет правосудия призвал суды разобраться, что происходит с делами, которые касаются вопросов получения гражданства Украины

В Совете правосудия хотят осуществить масштабную ревизию дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с получением гражданства Украины, но пока неизвестно, насколько быстро удастся это сделать.

Верховный Суд: установленное решением Комитета ООН по правам человека нарушение Международного пакта не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам

Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді