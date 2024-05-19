Ветераны и военные могут бесплатно получить медицинские услуги в некоторых частных больницах

Нацслужба здоровья Украины заключила договоры с частными больницами для ветеранов и военнослужащих.

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Ветераны и украинские военные теперь имеют возможность воспользоваться бесплатными медицинскими услугами в частных больницах, с которыми Национальная служба здоровья Украины заключила договоры. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Ветераны и военнослужащие могут получить в частных медицинских учреждениях широкий спектр услуг, включая консультацию семейного врача или терапевта, лечение или реабилитацию в стационаре, проведение операций, психологическую поддержку и другие медицинские услуги.

Для получения таких услуг в соответствующей больнице должен быть заключен договор с Национальной службой здоровья Украины по соответствующему пакету. Например, если пациенту нужна хирургическая операция, он может обратиться в медицинское учреждение, имеющее соглашение с Нацслужбой здоровья по пакету «Хирургические операции», рассказали от представителей территориального центра комплектования.

Все медицинские услуги, предоставленные в рамках этого пакета, являются бесплатными для ветеранов и военнослужащих, оплату за них осуществляет государство через Национальную службу здоровья. Подробную информацию о больницах, которые имеют соглашения с НСЗУ, можно найти на сайте.

Более подробную консультацию могут предоставить в контакт-центре Национальной службы здоровья по номеру 16-77, рабочее время которого с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45.

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