Ветерани та військові можуть безкоштовно отримати медичні послуги у деяких приватних лікарнях

Нацслужба здоров'я України уклала договори з приватними лікарнями для ветеранів та військовослужбовців.

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Ветерани та українські військові тепер мають можливість скористатися безкоштовними медичними послугами у приватних лікарнях, з якими Національна служба здоров'я України уклала договори. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Ветерани та військовослужбовці можуть отримати в приватних медичних закладах широкий спектр послуг, включаючи консультацію сімейного лікаря чи терапевта, лікування чи реабілітацію у стаціонарі, проведення операцій, психологічну підтримку та інші медичні послуги.

Для отримання таких послуг у відповідній лікарні повинен бути укладений договір з Національною службою здоров'я України за відповідним пакетом. Наприклад, якщо пацієнту потрібна хірургічна операція, він може звернутися до медичного закладу, що має угоду з Нацслужбою здоров'я за пакетом «Хірургічні операції», розповіли від представників територіального центру комплектування.

Всі медичні послуги, надані в рамках цього пакета, є безкоштовними для ветеранів та військовослужбовців, оплату за них здійснює держава через Національну службу здоров'я. Детальну інформацію про лікарні, які мають угоди з НСЗУ, можна знайти на сайті.

Більш детальну консультацію можуть надати у контакт-центрі Національної служби здоров'я за номером 16-77, робочий час якого з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, а в п'ятницю з 9:00 до 16:45.

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