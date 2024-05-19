В Україні дослідили вуличну їжу: де найбільше трансжирів

Міністерство охорони здоров'я України перевірило заклади масового харчування у Львові.

Джерело фото: ucsc.org.ua

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про запуск проєкту ВООЗ FEEDCities, спрямованого на дослідження міського харчового середовища та оцінювання вмісту трансжирів, натрію і калію у найпоширеніших продуктах, які споживають українці. Ініціатива розпочалася з міста Львів.

Згідно з дослідженнями, споживання понад 2,2 г промислово вироблених трансжирів на день може підвищити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 20-32%. У цьому контексті фахівці розпочали перевірку вмісту шкідливих речовин у продуктах, що знаходяться на українських столах.

У межах проєкту ВООЗ FEEDCities у Львові було відібрано 120 зразків продуктів з різних магазинів та закладів громадського харчування. Склад кожного зразка був ретельно проаналізований. Результати досліджень показали, що у понад 30% протестованих продуктів вміст трансжирів перевищує нормативно-правові вимоги.

Зокрема, виявлено, що серед вуличної їжі найбільша кількість трансжирів міститься у піці, паніні, донерах, фалафелі, круасанах та тістечках. У магазинних продуктах найвищий рівень трансжирів зафіксовано у тортах, печиві, молочних десертах, морозиві, маргарині, сирі та переробленому м’ясі.

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