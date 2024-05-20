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В Україну йде літня спека: яких сюрпризів очікувати від погоди

07:00, 20 травня 2024
Тиждень розпочнеться з дощів з грозами та спеки.
В Україну йде літня спека: яких сюрпризів очікувати від погоди
Джерело фото: Big Kyiv
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Протягом наступного робочого тижня в Україні очікується різноманітна погода, з дощами як у всіх регіонах, так і лише в окремих місцях, із грозами або без них. Прогнозується також збільшення температури до кінця тижня, коли показники можуть сягати +27...+28 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 20 травня, очікується дощова погода. Опади передбачаються у західних, центральних регіонах, зокрема у Києві, та на північному заході країни.

Вночі температура повітря буде різноманітною. В Закарпатській області очікується найтепліша нічна погода з показниками +12...+14 градусів. Самі низькі температури очікуються у Кіровоградській та Миколаївській областях (+8...+10 градусів) та в Луганській області (+9...+11 градусів).

Протягом дня в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +23...+25 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, де очікується до +26 градусів. Самі низькі температури вдень будуть на півночі та сході країни, зокрема в Сумській та Харківській областях, де показники становитимуть +21...+23 градуси.

У Києві вночі передбачається мінлива хмарність без опадів і температурні показники +11...+13 градусів. Вдень також очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза, температура повітря підніметься до +23...+25 градусів.

Протягом наступних двох днів в Україні, за винятком південної частини, очікуються місцями невеликі дощі та грози. Температура вночі становитиме 10-15 градусів, вдень 22-27 градусів.

У Києві та області протягом цього часу не передбачається опадів. Температурні показники становитимуть вночі 13-15 градусів, вдень близько 25 градусів.

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