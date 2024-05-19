Хотів на фронт, а не в ТЦК: судили військового за неявку на службу

Працівник військкомату отримав строк за те, що два тижні не приходив до ТЦК.

Джерело фото: Гордон

Військовий з територіального центру комплектування Чернівецької області отримав тримісячний термін ув'язнення за те, що два тижні не приходив на службу. Такі дії він пояснив небажанням служити в центрі, оскільки прагнув піти на фронт.

Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок у справі № 723/2763/23, згідно з яким засуджений, якого визнали обмежено придатним, не з'явився на службу 15 травня 2023 року та залишався вдома до 7 червня того ж року.

У матеріалах справи йдеться, що чоловік проводив час на власний розсуд, не пов'язаний зі службою. Він був звинувачений у самовільному залишенні військової частини або місця служби в умовах воєнного стану тривалістю понад три доби, за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України.

На суді чоловік визнав свою провину, виражаючи розкаяння, і пообіцяв ніколи більше не порушувати закон. Він також висловив бажання служити на передовій і попросив пом'якшити його покарання, дозволивши йому воювати на фронті.

Суддя врахував позитивні моменти, зокрема бажання воювати за Україну, проте вважає, що «виправлення обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства». Тому йому було призначено тримісячне покарання у вигляді позбавлення волі.

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