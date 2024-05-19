Хотел на фронт, а не в ТЦК: судили военного за неявку на службу

Работник военкомата получил срок за то, что две недели не приходил в ТЦК.

Источник фото: Гордон

Военный из территориального центра комплектования Черновицкой области получил трехмесячный срок заключения за то, что две недели не приходил на службу. Такие действия он объяснил нежеланием служить в центре, поскольку стремился уйти на фронт.

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области вынес приговор по делу № 723/2763/23, согласно которому осужденный, которого признали ограниченно годным, не явился на службу 15 мая 2023 года и оставался дома до 7 июня того же года.

В материалах дела говорится, что мужчина проводил время по своему усмотрению, не связанное со службой. Он был обвинен в самовольном оставлении воинской части или места службы в условиях военного положения продолжительностью более трех суток, по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

На суде мужчина признал свою вину, выражая раскаяние, и пообещал никогда больше не нарушать закон. Он также выразил желание служить на передовой и попросил смягчить его наказание, позволив ему воевать на фронте.

Судья учел положительные моменты, в частности желание воевать за Украину, однако считает, что «исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества». Поэтому ему было назначено трехмесячное наказание в виде лишения свободы.

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