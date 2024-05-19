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Покушение на Фицо: словацкие следователи проверяют версию о соучастниках

20:19, 19 мая 2024
Следствие проверяет наличие соучастника из-за удаления истории общения подозреваемого в Facebook.
Покушение на Фицо: словацкие следователи проверяют версию о соучастниках
Источник фото: GETTY IMAGES
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Словацкие следователи рассматривают версию, согласно которой покушение на убийство премьер-министра Роберта Фицо было совершено не единолично. В то же время состояние чиновника пока стабильное, ему не угрожает опасность.

По сообщениям словацких изданий Aktuality и Dennik, министр внутренних дел Словакии Матуш Шутая-Эшток отметил, что подозрения о наличии соучастника у нападающего основаны на том факте, что через два часа после инцидента история общения подозреваемого в Facebook была удалена.

Однако по словам главы МВД, сам нападавший не мог удалить историю, и его жена, которая не имела технического доступа, также не могла этого сделать. Поэтому расследование не исключает возможности, что нападавший обсуждал покушение с кем-то из своего окружения и действовал не сам.

В больнице, где находится раненый Фицо, сообщили, что его состояние стабильное и не представляет угрозы для жизни, но для полного восстановления понадобится время.

«По результатам утренней консультации можем констатировать, что состояние пациента пока вне угрозы для жизни. Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и отдых, чтобы восстановиться. Мы верим, что все пойдет в правильном направлении", - сообщил журналистам в воскресенье утром Милан Урбани, заместитель больницы Рузвельта.

Министр обороны Роберт Калиняк подтвердил, что премьер-министр остается под наблюдением врачей в больнице Рузвельта, и нет планов по его перевозке в Братиславу.

Ранее полиция Словакии обвинила писателя Юрая Цинтулу в покушении на убийство Роберта Фицо.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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