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Замах на Фіцо: словацькі слідчі перевіряють версію про співучасників

20:19, 19 травня 2024
Слідство перевіряє наявність співучасника через видалення історії спілкування підозрюваного у Facebook.
Замах на Фіцо: словацькі слідчі перевіряють версію про співучасників
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Словацькі слідчі розглядають версію, згідно з якою замах на вбивство прем’єр-міністра Роберта Фіцо був здійснений не одноосібно. Водночас стан урядовця наразі стабільний, йому не загрожує небезпека.

За повідомленнями словацьких видань Aktuality та Dennik, міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутая-Ешток зазначив, що підозри щодо наявності співучасника у нападника засновані на тому факті, що через дві години після інциденту історію спілкування підозрюваного у Facebook було видалено.

Однак за словами глави МВС, сам нападник не міг видалити історію, і його дружина, яка не мала технічного доступу, також не могла цього зробити. Тому розслідування не виключає можливості, що нападник обговорював замах з кимось зі свого оточення і діяв не сам.

У лікарні, де перебуває поранений Фіцо, повідомили, що його стан стабільний і не має загрози для життя, але для повного відновлення знадобиться час.

«За результатами ранкової консультації можемо констатувати, що стан пацієнта наразі поза загрозою для життя. Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час і відпочинок, щоб відновитися. Ми віримо, що все піде в правильному напрямку», – повідомив журналістам у неділю вранці Мілан Урбані, заступник лікарні Рузвельта.

Міністр оборони Роберт Каліняк підтвердив, що прем’єр-міністр залишається під наглядом лікарів у лікарні Рузвельта, і немає планів щодо його перевезення до Братислави.

Раніше поліція Словаччини звинуватила письменника Юрая Цинтулу у замаху на вбивство Роберта Фіцо.

Як писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини. Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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