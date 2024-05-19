росія втрачає піхоту і техніку, але не досягає свого завдання, – Зеленський

Окупант не досягає свого завдання – послабити українські сили на широкому фронті.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив у, що російська федерація не може виконати завдання, яке стало головною причиною активізації наступу з боку Харківської області.

«Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські сили ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема, в районах міста Часів Яр.

«Власне, окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківської до Донецької областей», - наголосив Зеленський.

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