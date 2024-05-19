россия теряет пехоту и технику, но не достигает своей задачи, – Зеленский

Оккупант не достигает своей задачи - ослабить украинские силы на широком фронте.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в, что российская федерация не может выполнить задачу, которая стала главной причиной активизации наступления со стороны Харьковской области.

«Оккупант теряет свою пехоту и технику - ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские силы эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях, в частности, в районах города Часов Яр.

«Собственно, оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей», - подчеркнул Зеленский.

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