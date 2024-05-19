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Минэнерго одобрило Дорожную карту развития «умных сетей» для экономии электроэнергии

20:37, 19 мая 2024
Потери в энергосистеме уменьшатся на 6 млрд кВт*часов.
Минэнерго одобрило Дорожную карту развития «умных сетей» для экономии электроэнергии
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Министерство энергетики Украины приняло Дорожную карту развития «умных сетей» с целью уменьшения потерь электроэнергии в электросетях на 6 миллиардов кВт*ч ежегодно по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно дорожной карте, восстановление поврежденных объектов, затронутых российскими атаками, планируется выполнять с помощью «умных» технологий. В частности, внедрение технологий «микросетей» повысит устойчивость систем к военным и природным неурядицам.

«Украинская энергосистема является неотъемлемой частью европейской, а следовательно, должна развиваться и модернизироваться по европейским стандартам. Внедрение технологии «умных сетей» позволит оптимизировать производство, передачу и потребление электроэнергии, что будет стимулировать к уменьшению потерь электроэнергии», - отметил Министр энергетики Герман Галущенко.

Введение «умных сетей» также позволит сократить годовой индекс SAIDI (показатель продолжительности перерывов в электроснабжении) до 100 минут, что соответствует среднему показателю стран ЕС. Кроме того, Дорожная карта предусматривает активное развитие систем автоматического мониторинга, контроля, регулирования и защиты сетей, а также систем измерения и сбора информации, включая системы «умного учета электроэнергии» и кибербезопасность.

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