В понедельник по всей Украине будут действовать графики отключения света

Почасовые графики отключения света будут действовать вечером 20 мая.

В понедельник 20 мая с 18:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщило Укрэнерго.

«Завтра, 20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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