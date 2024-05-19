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В понедельник по всей Украине будут действовать графики отключения света

19:25, 19 мая 2024
Почасовые графики отключения света будут действовать вечером 20 мая.
В понедельник по всей Украине будут действовать графики отключения света
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В понедельник 20 мая с 18:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщило Укрэнерго.

«Завтра, 20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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