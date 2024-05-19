В понеділок по всій Україні діятимуть графіки відключення світла

Погодинні графіки відключення світла діятимуть увечері 20 травня.

У понеділок 20 травня з 18:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень. Про це повідомило Укренерго.

«Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачі в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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