Глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон у 21 кілометр задля збору коштів на дрони для України

Міністерка Латвії разом з близько 34 тисяч учасників підтримала збір коштів для України на марафоні в Ризі.

Джерело фото: Х / Baiba Braže

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже подолала напівмарафонну дистанцію у 21 кілометр у Ризькому марафоні з метою збору коштів на безпілотники для України. Про свою участь у забігу та збір коштів Браже повідомила у своєму аккаунті в Twitter.

«Дякуємо всім прихильникам! Ми зібрали майже 10 тис. євро. Давайте зробимо трохи більше», - написала вона.

За словами міністерки, у заході взяли участь близько 34 тисяч учасників.

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