Глава МИД Латвии пробежала полумарафон в 21 километр для сбора средств на дроны для Украины

Министр Латвии вместе с около 34 тысяч участников поддержала сбор средств для Украины на марафоне в Риге.

Источник фото: Х / Baiba Braže

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже преодолела полумарафонную дистанцию в 21 километр в Рижском марафоне с целью сбора средств на беспилотники для Украины. О своем участии в забеге и сборе средств Браже сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Спасибо всем сторонникам! Мы собрали почти 10 тыс. евро. Давайте сделаем немного больше», - написала она.

По словам министра, в мероприятии приняли участие около 34 тысяч участников.

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