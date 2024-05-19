Міненерго схвалило Дорожню карту розвитку «розумних мереж» задля економії електроенергії

Втрати в енергосистемі зменшаться на 6 млрд кВт*годин.

Міністерство енергетики України ухвалило Дорожню карту розвитку «розумних мереж» з метою зменшення втрат електроенергії в електромережах на 6 мільярдів кВт*год щорічно по всій країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно з дорожньою картою, відновлення пошкоджених об'єктів, порушених російськими атаками, планується виконувати за допомогою «розумних» технологій. Зокрема, впровадження технологій «мікромереж» підвищить стійкість систем до воєнних та природних негараздів.

«Українська енергосистема є невід’ємною частиною європейської, а отже, має розвиватися та модернізуватися за європейськими стандартами. Впровадження технології «розумних мереж» дозволить оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення втрат електроенергії», - зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Запровадження «розумних мереж» також дозволить скоротити річний індекс SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС. Крім того, Дорожня карта передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, а також систем вимірювання та збору інформації, включаючи системи "розумного обліку електроенергії" та кібербезпеку.

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