Поліція Словаччини звинуватила письменника у замаху на вбивство Роберта Фіцо

Письменник Юрай Цинтула обвинувачується у спробі умисного вбивства прем'єр-міністра задля помсти.

Джерело фото: bravery.today

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Поліція Словаччини звинуватила письменника Юрая Цинтулу, який стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо, у спробі умисного вбивства з помсти. Це повідомляє Euronews із посиланням на словацькі ЗМІ.

Юрай Цинтула, 71-річний письменник, який раніше працював охоронцем у торговому центрі, висловлював свої симпатії проросійській воєнізованій групі Slovenskí Branci. Він також був членом Словацького товариства письменників та автором кількох поетичних збірок.

Згідно з розслідувальним виданням VSquare, організація Slovenskí Branci співпрацювала з рухом байкерів «Нічні вовки», а їхній лідер навіть проходив навчання у колишніх російських спецпризначенців.

Повідомляється, що Цинтула мав ліцензію на зброю, а раніше працював охоронцем у приватній охоронній фірмі, де він сам став об’єктом нападу в торговому центрі.

Союзники прем'єра Фіцо звинувачують у нападі «ліберальні ЗМІ», звинувачуючи журналістів у створенні середовища, яке пропагує ненависть до Роберта Фіцо та його популістської політики.

На допиті Цинтула заявив, що не згоден із політикою Фіцо.

«Напад було скоєно з політичних мотивів, країна майже стоїть на порозі громадянської війни», – заявив глава МВС країни.

Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка пообіцяв, що нападника чекає «безкомпромісне» покарання.

Це перший замах на високопоставленого політика в історії сучасної Словаччини, яка здобула незалежність у 1993 році.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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